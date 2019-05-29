Беспилотные автомобили с технологией связи пятого поколения впервые покажут в Сеуле

Мэрия Сеула объявила о планах продемонстрировать беспилотные автомобили, использующие технологию связи пятого поколения (5G). Как сообщили в администрации южнокорейской столицы, первые тестовые модели проедут по улицам Сеула уже этим летом.

22 июня власти города планируют провести "Фестиваль беспилотных авто", на котором совместно с Министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея представят автономный транспорт, который впервые сможет осуществлять обмен данными с дорожной инфраструктурой при помощи мобильной сети пятого поколения. Всего на тестовой площадке будет представлено семь беспилотных машин: четыре городских автобуса и три легковых автомобиля, на которых смогут проехать все желающие, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщается, на время презентации максимальная дальность поездки на инновационном транспорте составит не более 1 км. Для обеспечения безопасности пассажиров будет ограничено движение на шести из восьми полос шоссе, на котором будут проходить испытания новой технологии. Посетители фестиваля также смогут ознакомиться с зарядными станциями для электромобилей, оборудованием 5G и сверхточной интерактивной картой автодорог города.

В масштабной презентации примут участие представители телекоммуникационных компаний SK Telecom и KT, корпорации Samsung Electronics, а также студенты и преподаватели ведущих университетов Южной Кореи. Организаторы мероприятия утверждают, что благодаря сверхскоростному подключению на базе стандарта связи пятого поколения вся информация о ситуации на дороге будет практически мгновенно пересылаться на компьютер беспилотного автомобиля. Бортовая система самостоятельно проанализирует дорожную обстановку и скорректирует параметры движения так, чтобы избежать задержек, пробок, аварий и нештатных ситуаций.