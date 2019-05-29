Азиатские индексы - 29-05-19
ТОКИО, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.85% и составил 21003.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 1536.41 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 2914.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.19% и составил 27235.71 пункта.
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- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-05-19
- 17:19 Азиатские индексы - 29-05-19
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- 15:31 СМИ: на аукционе в США за $1,3 млн продан ноутбук с самыми опасными компьютерными вирусами
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