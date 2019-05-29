Администрация Зеленского внесла в Раду инициативу об импичменте президента

Администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о механизме отстранения от должности главы государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста - импичменте", - сообщил он.

Стефанчук пояснил, что аналога инициативы Зеленского в Раде нет. "Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда", - сообщил он о деталях законопроекта.