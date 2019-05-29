Глава МИД Армении принял делегацию во главе с председателем Совета департамента Буш-дю-Рона Мартином Вассалом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял делегацию во главе с председателем Совета департамента Буш-дю-Рона Мартином Вассалом. В составе делегации были также вице-председатель Совета департамента Буш-дю-Рона Патрик Бор и вице-мэр Марселя Дидье Паракян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны высоко оценили визит в Армению делегации, состоящей из 40 представителей разных сфер и различные встречи в рамках этого визита, что предоставляет хорошую возможность для обсуждения на месте перспектив сотрудничества по различным направлениям армяно-французской двусторонней повестки дня. Глава МИД Армении отметил, что визит этой представительной делегации отражает многогранный характер армяно-французских отношений, которые всегда отличались глубоким взаимодействием и традиционно тесными связями между народами двух стран

Коснувшись ряда вопросов армяно-французской повестки, собеседники в качестве важного направления сотрудничества подчеркнули поощрение установление связей между деловыми кругами, старт совместных проектов в области информационных технологий, стартапов, инновационного и творческого образования.

Двусторонне была подчеркнута важная роль армянской общины в социальной и политической жизни Франции, которая также является прочной связью между двумя дружественными странами.

Собеседники отметили важность расширения и развития децентрализованного сотрудничества как шаг к обогащению двусторонней повестки дня.

Министр иностранных дел Армении проинформировал своих коллег о последних внутриполитических событиях и процессе проводимых правительством реформ, подчеркнув важность продолжающегося сотрудничества с международными партнерами.

По просьбе собеседника министр Мнацаканян кратко коснулся последних событий в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув подходы и принципиальную позицию Армении.