В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина

В Италии умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела у могилы хозяина на кладбище города Панца (остров Искья). Как сообщает газета La Repubblica, причиной смерти животного стала опухоль.

Владельцем собаки был немец Альфред, переехавший на остров много лет назад. Он умер в январе 2009 года. Тогда же Николетта покинула дом и поселилась у могилы хозяина. Люди, проживающие неподалеку от кладбища, кормили собаку. Однажды у Николетты даже появилась собственная будка, в которой она пережидала непогоду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последние недели самочувствие собаки ухудшилось: из-за разраставшейся опухоли Николетта почти не могла двигаться. Энрико Маттера, владелец отеля, расположенного неподалеку от кладбища, отвез животное к ветеринару, которому пришлось усыпить Николетту. По оценкам врача, собаке было 14 лет.