Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду

Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил один из ее лидеров, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Да, мы как партия пойдем на эти выборы ", - сообщил он в интервью, обнародованном на YouTube-канале украинского издания "Апостроф". Для участия в избирательной кампании, добавил Сакварелидзе, Саакашвили необходимо прибыть на Украину. Накануне Михаилу Саакашвили указом президента Украины Владимира Зеленского было возвращено украинское гражданство.