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Состоялось совместное заседание постоянных комиссий Национального Собрания Арцаха


Состоялось совместное закрытое заседание постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели комиссий Жанна Галстян и Арам Григорян. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС РеспубликиАрцах.

Годовые отчеты об исполнении государственного бюджета представили министр обороны, начальник полиции, директор Службы национальной безопасности и директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.




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