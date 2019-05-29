Состоялось совместное заседание постоянных комиссий Национального Собрания Арцаха

Состоялось совместное закрытое заседание постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели комиссий Жанна Галстян и Арам Григорян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС РеспубликиАрцах.

Годовые отчеты об исполнении государственного бюджета представили министр обороны, начальник полиции, директор Службы национальной безопасности и директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.