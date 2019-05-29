Члены партии “Альтернатива для Германии” провели встречи в Национальном собрании Арцаха

29 мая заместитель председателя НС Арцаха, Ваграм Балаян принял делегацию членов партии “Альтернатива для Германии”, которые представляют федеральные и региональные парламенты. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, немецкие депутаты прибыли в Арцах в сопровождении постоянного представителя Республики Арцах в Германии Арутюна Григоряна и члена парламентской фракции “Мой шаг” Виктора Енгибаряна. Приветствуя гостей, ВаграмБалаян поздравил их с укреплением позиций по количеству депутатских мест в Европарламенте по итогам выборов 26 мая. Вице-спикер парламента отметил также важность дружественных отношений Арцаха с партией и выразил надежду, что они будут служить установлению мира в регионе, в частности, в Арцахе, и расширению связей Арцаха с внешним миром.

Член партии, Штефен Котре от имени группы выразил благодарность за прием и отметил, что свое политическое влияние они и в дальнейшем будут направлять на углубление связей между Арцахом и Германией. Затем встреча немецких депутатов продолжилась с ответственными лицами фракций НС Республики Арцах.

В ходе встречи гости по предложению депутатов НС говорили об успехе их партии, осведомленности о карабахской проблеме в Германии, о сотрудничестве в рамках сохранения национальных и культурных ценностей и о перспективах народа Арцахабыть услышанным в европейских структурах.

Европейские депутаты ранее посетили мемориальный комплекс Степанакерта и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, погибшим в Арцахской войне.