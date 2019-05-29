В Еврокомиссии заявили, что переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Турция по-прежнему отдаляется от Евросоюза, в связи с чем переговоры о вступлении страны в состав сообщества зашли в тупик. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения ЕС.

"Турция продолжила отходить от Евросоюза, серьезно отступив в области верховенства закона и основных прав и ослабив баланс в политической системе из-за вступления в силу конституционной поправки", - отметила Еврокомиссия, подчеркнув, что "переговоры о вступлении Турции, следовательно, фактически зашли в тупик". "И никакие дальнейшие главы [переговорного процесса] не могут рассматриваться для открытия или закрытия", - заявляется в отчете.

При этом ЕК отмечает, что "Турция является ключевым партнером ЕС и страной - кандидатом" на вступление в состав сообщества. "Диалог и сотрудничество, в том числе на высшем уровне, в основных областях, представляющих общий интерес, продолжаются, в том числе в сфере миграции и поддержки беженцев", - добавила ЕК.