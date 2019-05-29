Министр обороны Армении принял генерального директора Российской акционерной компании“Рособоронэкспорт”

Министр обороны Армении, Давид Тоноян принял делегацию во главе с генеральным директором Российской акционерной компании “Рособоронэкспорт” Александром Михеевым. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, целью встречи было обсуждение экспортного кредита, предоставленного правительству Армении Правительством РФ, а также процесса приобретения продукции военного назначения по другим межгосударственным договорам.

Собеседники обменялись мнениями о приобретаемых для нужд Вооруженных сил РА вооружениях и военно-технических средствах, поставках военной техники, процессе модернизации продукции, находящейся в вооружении ВС РА. Были достигнуты договоренности по повестке дня 14-го заседания Армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Ереване с 3 по 7 июня.