Газоснабжение ряда общин Тавушской области будет временно прекращено

С целью проведения плановых работ 30-го мая с 07: 00 до 16: 00 31-го мая в городах Иджеван и Берд Тавушской области и общин Гетаовит, Ачаджур, Севкар, Гандзакар, Хаштарак, Азатамут, Айгеовит, Саригюх, Лусадзор, Каян Аван, Вазашен, Акнахбюр, Цахкаван, Лусаовит, Дитаван, Енокаван, Варагаван, Чинчин, Верин Цахкаван, Чоратан, Паравакар, Норашен, Мовсес, Айгепар, ЕвнкармирАхпюр, Айгедзор, Айгедзор, Айгедзор газоснабжение Тавуш, Арцваберд, Чинари, Веринкармирахпюр, Навур газоснабжение будет временно прекращено.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает Арменпресс, говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.