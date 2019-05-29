Жители Арагацавана перекрыли межгосударственную автотрассу села и железную дорогу Ереван-Гюмри

Землевладельцы села Арагацаван Арагацотнской области перекрыли межгосударственную магистраль и железную дорогу Ереван–Гюмри. Об этом в беседе с Арменпресс сказал участник акции Нарек Ованнисян.

"СПВ решил плату за оросительную воду вместо действующей платы за гектары взимать за литры. 10 лет назад сумма оросительной воды для одного гектара составляла - 10 тысяч драмов, после этого - 15 тысяч, потом - 20 тысяч драмов, 25 тысяч драмов, сейчас будут взимать за литры и стоимость поднялась до 40-60 тысяч драмов”, - сказал Ованнисян.

Нарек Ованнисян отметил, что они требуют встречи с компетентными органами, и пока их проблема не будет решена, не собираются открывать дороги.