В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Свыше 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1253 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 392 человека (женщин – 118, детей – 200), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 861 человек (женщин – 258, детей – 439)", - говорится в сообщении.