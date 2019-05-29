Роухани не исключил переговоров с США в случае снятия санкций с Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В любое время, как они прекратят притеснять иранскую нацию, откажутся от своих санкций и будут привержены своим обязательствам, они могли бы вернуться за стол переговоров, который сами покинули, подобный путь для них не закрыт", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.