Каждый, кто считает 28 мая своим праздником, может принять участие в мероприятиях в Сардарапате: Владимир Карапетян

Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения, Владимир Карапетян коснулся вопроса, почему руководители Арцаха28 мая в Сардарапате не участвовали в мероприятиях, посвященных Дню Республики. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра РА выразил недоумение по поводу вопроса. Когда премьер-министр Никол Пашинян 9 мая отправляется в Степанакерт и участвует в мероприятиях, посвященных тройному празднику, он никогда не получает приглашения участвовать в этих мероприятиях и участвует, так как считает его своим праздником. Каждый, кто считает 28 мая своим праздником, может принять участие в мероприятиях в Сардарапате”, - сказал Владимир Карапетян.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении добавил, что за последние несколько лет руководители Арцаха не присутствовали на праздничных мероприятиях в Сардарапате, за исключением мероприятия, посвященного 100-летию Первой Республики Армения, которое по характеру было мероприятием иного масштаба.