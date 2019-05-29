СМИ: на аукционе в США за $1,3 млн продан ноутбук с самыми опасными компьютерными вирусами

В США с молотка за $1,3 млн ушел лот под названием Persistence of Chaos ("Постоянство хаоса"). Это 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB. Рекордная цена за компьютер объясняется его оригинальной начинкой. Она представляет собой набор самых опасных и "популярных" вирусов - своеобразный "каталог исторических угроз".

По сообщению агентства "Синьхуа", в Samsung NC10-14GB загружено шесть вирусов, которые за последние два десятилетия причинили наиболее серьезный экономический ущерб, составивший примерно $95 млрд.

Все вирусы не представляют опасности, пока ноутбук не подключен к Сетям и Wi-Fi через USB. Перед вручением покупателю компьютер выведут из строя и лишат возможности подключения к интернету,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Поскольку распространение вредоносных вирусов в США запрещено, ноутбук с ними был выставлен на аукцион как "объект искусства". Эту инсталляцию также позиционировали как исследовательский материал, который предназначен для "использования в научных целях".

Вирусы в ноутбук загрузил китайский художник Гуо О Донг по заказу компании Deep Instinct, которая занимается кибербезопасностью. Своим необычным произведением они хотели продемонстрировать, что невидимые компьютерные вирусы могут напрямую влиять на реальный мир и наносить ему ощутимый материальный ущерб.