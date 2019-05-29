Министр Папикян принял генерального директора “Росатом Сервис”

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян сегодня принял министра - посланника посольства РФ в Республике Армения, Алексея Синегубова и генерального директора ОАО “Росатом Сервис” Евгения Салкова. Об этомАрменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся продления срока эксплуатации действующего энергоблока ААЭС, работ по модернизации инфраструктур и оборудования ААЭС, а также перспектив долгосрочного сотрудничества.

Стороны выразили готовность посредством рабочих встреч и профессиональных консультаций обеспечить процесс плавного воплощения достигнутых договоренностей.