Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Министр Папикян принял генерального директора “Росатом Сервис”


Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян сегодня принял министра - посланника посольства РФ в Республике Армения, Алексея Синегубова и генерального директора ОАО “Росатом Сервис” Евгения Салкова. Об этомАрменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся продления срока эксплуатации действующего энергоблока ААЭС, работ по модернизации инфраструктур и оборудования ААЭС, а также перспектив долгосрочного сотрудничества.

Стороны выразили готовность посредством рабочих встреч и профессиональных консультаций обеспечить процесс плавного воплощения достигнутых договоренностей.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации