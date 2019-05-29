Премьер-министр принял участие в официальном обеде руководителей стран-членов ЕАЭС и встретился с армянскими предпринимателями

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. После заседания премьер-министр Никол Пашинян и председатель Евразийской экономической комиссии, Тигран Саркисян выступили с заявлением для прессы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Затем состоялся официальный обед в честь делегаций стран-членов ЕАЭС. Затем премьер-министр Пашинян посетил посольство Армении в Казахстане, где встретился с группой армянских предпринимателей. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации инвестиционных программ в Армении в различных сферах.