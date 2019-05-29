Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подвел итоги Высшего Евразийского экономического совета, передает Арменпресс со ссылкой на «Казинформ».

«Мы завершили заседание Высшего Евразийского экономического совета, обсудили широкий круг вопросов и практически пришли к согласию по всем вопросам повестки дня. Это юбилейное заседание ЕАЭС. 25 лет прошло с момента предложения идеи об евразийской интеграции и 5 лет с момента подписания Договора о создании ЕАЭС. Это символическая дата, и символично, что эта встреча прошла в столице Казахстана», - сказал Никол Пашинян на пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, еще остались вопросы, нуждающиеся в согласовании и уточнении.

«Но мы пришли к мнению, что будем продолжать работу по этим вопросам между нашими правительствами. Как я уже сказал в своем выступлении, очень важно расширение внешнеэкономических связей ЕАЭС. Сейчас идут переговоры ЕАЭС с Сингапуром, Египтом, Сербией, Израилем, Индией. Думаю, это очень важное направление для стран ЕАЭС. Потому реально расширить возможности для бизнесов стран ЕАЭС», - добавил армянский премьер.

Он также сообщил, что в 2019 году ЕАЭС планирует подписать два соглашения со странами-партнерами.

«Главное то, что у нас политическая воля, чтобы работать по всем этим направлениям. Мы сейчас поручили Евразийской экономической комиссии активизировать работу по всем этим направлением. Надеюсь, уже в этом году нам удастся подписать как минимум два соглашения между ЕАЭС и странами-партнерами, в дальнейшем работа в этом направление будет продолжена. В целом заседание ЕАЭС в Нур-Султане может считать удачным, и мы будем работу в том же духе», - заключил Н. Пашинян.