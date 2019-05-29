Парламент Латвии избрал новым президентом страны судью Суда ЕС Эгилса Левитса

Сейм (парламент) Латвии в среду с первой попытки избрал нового президента республики - им стал судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс. Его кандидатуру в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат.

Всего на должность главы государства претендовали три кандидата - Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Для избрания на президентский пост одному из них нужно было заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.