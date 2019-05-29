Мэттис готовит к публикации мемуары

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис опубликует этим летом свои мемуары, но сразу предупреждает, что читатели не найдут в них откровений о нынешнем американском лидере Дональде Трампе. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

"Моей целью при написании этой книги было изложить усвоенные за 43 года службы уроки тем, кому это может быть полезно, будь то в армии или в обычной гражданской жизни", - отметил 68-летний экс-министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мемуары выйдут под названием "Позывной "Хаос": учимся руководить" (Call Sign Chaos: Learning to Lead). В своей книге, которая поступит в продажу 16 июля, Мэттис расскажет об опыте, полученном во время участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Он получил позывной "Хаос", когда возглавлял седьмой полк Корпуса морской пехоты США в середине 1990-х годов. Трамп предпочитал называть его "Бешеным псом" - прозвищем, к которому Мэттис относился с презрением.

При этом бывший руководитель министерства подчеркнул, что его книга не будет посвящена Трампу. "Я человек старой закалки. Я не пишу о действующих президентах, поэтому те, кто ищет откровений [о Трампе], будут разочарованы", - подчеркнул Мэттис. В своих мемуарах он отказался "рассматривать горячую политическую риторику современности".