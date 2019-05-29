Первый зарубежный визит Зеленский нанесет в Брюссель

Первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский нанесет в Брюссель. Об этом в среду сообщала пресс-служба главы государства.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В пресс-службе уточнили, что визит пройдет с 4 по 5 июня.

Президент Украины, как добавили в его администрации, проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах в стране.