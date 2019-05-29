Министерство здравоохранения продолжает сотрудничество с организацией WorldVision

Министр здравоохранения Арсен Торосян принял представителя организации WorldVision - Карине Абелян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава Армении, на встрече был обсужден ряд вопросов, начиная с анкеты и руководства по скринингу беременности и послеродовой депрессии до внедрения механизмов контроля качества перинатальной медицинской помощи.

Карине Абелян, представив проделанную организацией работу, выделила опробованную скрининговую программу беременности и послеродовой депрессии. По которой врач, во время беременности и после родов проводит консультации с помощью анкеты, что помогает обнаружить, на каком этапе беременности возникает депрессия.

На встрече были затронуты также и вопросы улучшения качества детских услуг: заполнение карт детей в первичном звене охраны здоровья и инструменты оценки качества проведения скринингов и возможности их внедрения.

Министр Арсен Торосян поблагодарил организацию за проделанную работу и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжительным.