Мы заинтересованы в максимально эффективном участии Армении в ЕАЭС: Никол Пашинян

В рамках рабочего визита в Казахстан премьер-министр Армении, Никол Пашинян в Нур-Султане, во дворце Независимости принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно посвящено 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, во Дворце независимости премьер-министра Армении, руководителей стран-членов ЕАЭС встречал президент Казахстана, Касим-Жомарт Токаев. Состояласьцеремониярукопожатии и протокольнойфотосессии.

Затем состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком, затем и в расширенном составе.

На встрече в узком составе президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о присвоении первомупрезиденту Казахстана - Нурсултану Назарбаеву звания Почетного председателя Евразийского экономического союза и награждении его орденом “За вклад в развитие Евразийского экономического союза” с учетом его исторического вклада в становление Евразийского экономического союза. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании выступил с речью.

На заседании обсуждаласьреализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2018 г., вопросы, касающиеся основных направлений макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС в 2019-2020 годах. Был затронут ход реализации цифровой повестки ЕАЭС, а также процесс реализации цифровой повестки в 2017 - 2018 годах по итогам мониторинга выполнения странами-членами ЕАЭС положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами и деятельностью, реализации программ либерализации отдельных секторов услуг в рамках ЕАЭС. Подписаны документы о внесении изменений в протоколы договора ЕАЭС от 29 мая2014 года,о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, в соглашение о механизме отслеживания движения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.Подписан протокол о внесении изменений со стороны Кыргызской Республики в протокол об условиях и переходных положениях договора от 29 мая 2014 года. Обсуждены результаты и дальнейшие действия, зафиксированные в результате заключения торговых соглашений между ЕАЭС и третьими странами. Был представлен годовой отчет ЕЭК “О мерах, принятых в целях устранения нарушений общих правил конкуренции и состояния конкуренции на приграничных рынках”.

Совет принял решение о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета1 октября 2019 года в Ереване.

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