Вас на родине любят и ценят: президент Армении принял известную французскую певицу армянского происхождения Рози Армен

Президент Республики Армения, Армен Саркисян сегодня принял известную французскую певицу армянского происхождения, Рози Армен.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян с удовлетворением отметил, что певица часто бывает на родине, где ее любят и ценят ее искусство. “Связь Армения - диаспора в прошлом осуществлялась посредством таких людей, как Вы. Ваши песни близки народу, и каждый Ваш визит, или визиты других талантливых армян в Армению становятся действительно большим событием”, - сказал президент.

Собеседники коснулись связей Армения - диаспора, будучи единодушными в том, что хотя наш народ по воле судьбы разбросан по всему миру, это дает нам преимущество - внедрить опыт разных стран и наш коллективный потенциал в дело развития родины. “У Армении в каждой стране есть не один, а много послов, поскольку каждый армянин также является послом своей страны и своего народа. Мы - единый народ и вместе можем многое сделать”, - сказал президент.

Рози Армен в свою очередь отметила, что все армяне мира хотят видеть Армению могучей и благополучной. Она рассказала о своих планах на будущее, а также о важности представления миру армянского искусства и армянской культуры.

Президент Саркисян коснулся также своей инициативы по организации в президентской резиденции концертов, выставок и других культурных мероприятий, отметив, что она будет продолжительной, и выразил готовность в рамках этой инициативы принять и любимую певицу.