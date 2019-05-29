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В повестке рабочего визита Никола Пашиняна в Казахстан ничего не изменилось: Владимир Карапетян


В повестке рабочего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан ничего не изменилось, все запланированные встречи состоялись и состоятся. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении, Владимир Карапетян, касаясь распространенной информации о том, что премьер-министр Армении прервет свой рабочий визит в Казахстан.

“Ничего подобного нет. Все встречи, предусмотренные повесткой дня, состоялись и находятся в процессе. В настоящее время проходит встреча Никола Пашиняна и проживающих в Казахстане армянских предпринимателей. Обсуждаются различные инвестиционные программы,вопросы, связанные с деловой активностью”, - сказал Владимир Карапетян.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета вел премьер-министр Никол Пашинян. Владимир Карапетян отметил, что все запланированные на заседании договоренности были достигнуты, документы подписаны. Следующая встреча состоится в Ереване 1 октября. После встречи с заявлением для прессы выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Заэтимпоследовалофициальныйобед.

В столице Казахстана - Нур-Султане проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В рамках повестки дня заседания вопросы, касающиеся международной деятельности ЕАЭС в 2018,  развитию сотрудничества с третьими странами в 2019 - 2020 годах, макроэкономической политики государств-членов Союза, реализации цифровой повестки ЕАЭС, шагов по обеспечению свободного перемещения товаров, услуг и ряд других вопросов.




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