Велосипедист Эдгар Степанян - 6-й на Гран-При
Эдгар Степанян, член сборной Армении по велоспорту, завершил свое выступление на Гран-При Тулы. Как передает Арменпресс, Степанян в финале по скрэтчу занял 6-е место, а в омниуме - 10-е. Армянский велосипедист набрал важные рейтинговые очки перед Олимпийскими играми в Токио.
С 1-го по 3-е июня Степанян будет соревноваться на Гран-При Москвы, а с 5-го по 7-е июня - на Гран-При в Санкт-Петербурге.
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