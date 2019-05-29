Ильшат Файзуллин продлил контракт с “Бананцем” до 2023 года

Ереванский “Бананц” продлил контракт с главным тренером клуба Ильшатом Файзуллиным.

Как передаетАрменпресс, на церемонии подписания нового договора присутствовали также и журналисты.

“Я лично принял решение продлить контракт с Ильшатом Файзуллиным. Мне нравится, как работает тренер”, - сказал владелец клуба “Бананц” - ДжеванЧелоянц.

Ильшат Файзуллин возглавляет“Бананц” с августа 2018 года. А до этого с 2017 года был генеральным директором Академии “Бананца”.