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Ильшат Файзуллин продлил контракт с “Бананцем” до 2023 года


Ереванский “Бананц” продлил контракт с главным тренером клуба Ильшатом Файзуллиным.

Как передаетАрменпресс, на церемонии подписания нового договора присутствовали также и журналисты.

“Я лично принял решение продлить контракт с Ильшатом Файзуллиным. Мне нравится, как работает тренер”, - сказал владелец клуба  “Бананц” - ДжеванЧелоянц.

Ильшат Файзуллин возглавляет“Бананц” с августа 2018 года. А до этого с 2017 года был генеральным директором Академии “Бананца”.




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