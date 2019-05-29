В Рио-де-Жанейро начато строительство самого высокого в Латинской Америке колеса обозрения

Сооружение самого высокого в Латинской Америке колеса обозрения начато в Рио-де-Жанейро. Как сообщила во вторник газета Globo, новая достопримечательность должна быть готова к ноябрю 2019 года.

Высота колеса составит 88 м. За основу проекта взята конструкция аналогичного аттракциона в британской столице - London Eye. Объект, по данным издания, получит название RioStar. Колесо обозрения будет возведено в портовой зоне города, рядом с открытым в 2016 году океанариумом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость билета на аттракцион составит около 50 реалов (порядка $12). За эту сумму можно будет, сидя в одной из 54 закрытых кабинок на восемь человек, насладиться видами на залив Гуанабара и пересекающий его 13-километровый мост имени президента Коста-и-Силвы, соединяющий Рио-де-Жанейро с расположенным на другом берегу бухты городом Нитерой. Как ожидается, новую достопримечательность будут ежедневно посещать около 20 тыс. человек.