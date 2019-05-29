Временно будет прекращена подача газа в ряд районов Еревана

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 29-го мая до 19: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей на некоторых улицах административного района Арабкир:Бабаян, НаириЗарян, Северный луч и часть проспекта Азатутян, до 14: 00 часов - на 4-ой улице квартала НеркинШенгавит административного района Шенгавит, до 17: 00 - в квартале Г-3 административного района Ачапняк, до 18: 00 - домов номер 39, 53, 55, 55а, 55б, 57, 57А, 57Б, 59, 101 на улице Вильнюса в 9-м Норкском массиве.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Сообщаем также, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 29 мая до 18: 00 будет остановлена подача газа в дома по улице Спандарян города Капан Сюникскойобласти и в квартале беженцев села Сюник”, - говорится в сообщении компании.