"Евровидение-2019" посмотрели более 180 млн зрителей

Международный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в Тель-Авиве, посмотрели 182 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

"Трансляцию финала конкурса, который состоялся 18 мая, смотрели 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Данные были получены на основе исследования ЕВС с учетом партнерской информации, сведений Eurodata TV и аналитики YouTube.

"Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.