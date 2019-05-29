Кандидат в судьи КС в случае избрания обещает рассмотреть вопрос о возможности обращениямалых фракций НСв КС

Кандидат в судьи Конституционного суда РА, Артур Вагаршян на заседании НС представил свое видение относительно КС. Он, в частности, хочет расширить круг субъектов обращения в суд.

Как передает Арменпресс, вопрос избрания судьи КС обсуждается на заседании НС 29 мая.

“Видение Конституционного суда уже закреплено действующей Конституцией. Но, на мой взгляд, должны быть внесены определенные изменения. Я думаю, что Конституционному суду надо дать возможность общего толкования конституционных законов, закрепленных в Конституции РА. Если для политических сил и государственных органов возникают вопросы толкования конституционных законов, то право на их разрешение должно быть дано КС. К субъектам обращения в КС я бы добавил и фракции, независимо от их численности. По соответствующей статье Конституции в КС могут обращаться фракции с 1/5 депутатов, получается, что малочисленные фракции при возникновении проблемантиконституционности, не могут обратиться в КС”, - сказал Вагаршян.

Говоря о предложении устранения КС, сделанном на обсуждении переходного правосудия, он отметил, что не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Конституционный суд в обеспечении конституционности и конституционной законности, имеет большую роль. Вагаршян считает, что каждый член КС, сознавая свою ответственность, должен иметь особую роль.

Артур Вагаршян также подчеркнул, что никогда не был членом какой-либо партии, не занимался политической деятельностью, поскольку считает, что научная и партийная работа противопоставляется друг другу.