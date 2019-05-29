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Давид Тоноян принял представителей благотворительной организации “Высота 5165”


Министр обороны Армении, Давид Тоноян 29 мая принял представителей армянской благотворительной организации “Высота 5165” во главе с председателем организации в Армении, Овсепом Овсепяном и председателем организации во Франции Робертом Азилазяном.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр поздравил гостей с Днем Республики и 30-летием Организации “Высота 5165” и поблагодарил за их многолетнюю патриотическуюдеятельность.

Давид Тоноян особо подчеркнул важность и высоко оценил содействие организации в ходе Арцахской войны, а также продолжительное содействие семьям погибших и без вести пропавших, инвалидам и ветеранам освободительной борьбы.

В ходе встречи были обсуждены программы деятельности французской благотворительной организации “Высота 5165” и возможности сотрудничества с Министерством обороны.




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