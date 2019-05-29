Документы, необходимые после регистрации первоклассников, должны быть представлены в школу в течение 15 рабочих дней: МОН

Министерство образования и науки РА сообщает родителям первоклассников, что документы, необходимые для поступления в школу, нужно представить в школу в течение 15 рабочих дней после регистрации детей, иначе запись будет отменена.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования и науки Армении: “Например, документы ребенка, зарегистрированного 15 мая, должны быть представлены до 5 июня включительно, 16 мая-6 июня, 17 мая-7 июня включительно, 20 мая-10 июня и так далее.

Внимание:родители, которые во время онлайн-записи по какой-то причине отменили регистрацию и выбрали другую школу, должны представить документы в течение 10 рабочих дней”, - говорится в сообщении Министерства образования и науки Армении.