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Национальное собрание обсуждает вопрос избрания судьи КС


Национальное собрание обсуждает вопрос избрания судьи Конституционного суда. Как передает Арменпресс, вопрос обсуждается на пленарном заседании 29 мая.

Президент Армении - Армен Саркисян на вакантное место судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна.

Руководитель аппарата президента, Эмиль Тарасян представил кандидата.




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