Национальное собрание обсуждает вопрос избрания судьи КС
Национальное собрание обсуждает вопрос избрания судьи Конституционного суда. Как передает Арменпресс, вопрос обсуждается на пленарном заседании 29 мая.
Президент Армении - Армен Саркисян на вакантное место судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна.
Руководитель аппарата президента, Эмиль Тарасян представил кандидата.
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