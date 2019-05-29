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Национальное собрание во втором голосовании утвердило вторую часть повестки дня заседаний: заседание продолжается


Национальное собрание Армении во втором голосовании включило в повестку пленарных заседаний вопросы второй части. Как передает Арменпресс, при первом голосовании, в результате отсутствия кворума он не был утвержден.

“Проект повестки состоит из двух частей. Первая часть, в которой 19 вопросов, подлежит обязательному обсуждению. То есть, так или иначе у нас есть повестка дня. Вторая часть не была утверждена голосованием. Согласно регламенту НС, в таких случаях, когда вопросы повестки дня не утверждаются пакетом, они на голосование ставятся по отдельности”, - прокомментировал председатель НС Арарат Мирзоян.

Во второй части - 22 вопроса. Арарат Мирзоянпредложил, поскольку результаты голосования, по большому счету, носят технический характер, то, в случае если все фракции не против, вновь поставить на голосование общим пакетом.

Вторая часть повестки дня заседаний была утверждена, получив 96 голосов “за”. Заседание продолжается.




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