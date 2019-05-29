Президент Армении Армен Саркисян поздравил Генри Киссинджера с 96-летием

Президент Республики Армен Саркисян направил поздравительное послание известному американскому государственному деятелю, дипломату Генри Киссинджеру по случаю его 96-летия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил большой вклад Киссинджера в дело развития международной дипломатии. «Вы сделали всё возможное, чтобы сделал мир более безопасным, а международную политику – более предсказуемой», - отметил президент Армен Саркисян, ещё раз напомнив о своём приглашении посетить Армению.

Президент Республики пожелал Генри Киссинджеру доброго здоровья и всяческих благ.

Генри Киссинджер в 1973-1977 годах занимал должность госсекретаря США, а в годы президентства Ричарда Никсона и Джеральда Форда был советником президента по вопросам национальной безопасности.