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В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет


Двое жителей Аляски погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Уайтхорс канадской территории Юкон, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, самолет, на борту которого находились 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок, упал практически сразу после взлета. Сообщается, что самолет направлялся в город Палмер в Аляске,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам коронера Хезер Джонс, оба пассажира скончались на месте. Полиция совместно со службой транспортной безопасности ведет расследование инцидента.

 

 




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