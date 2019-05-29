Повестка дня заседаний НС не утверждена

Повестка дня созываемых 29 мая 2019 года очередных заседаний НС не была утверждена из-за отсутствия кворума. Как передает Арменпресс, вопрос о принятии второй части повестки дня очередных заседаний был поставлен на голосование и получил 61 “за”.

Решение не было принято, так как необходимо было 66 голосов “за”.

До этого парламент обсудил и голосовал по проектам, получившим отрицательное заключение головной комиссии.

Национальное собрание во втором чтении должно было обсудить проекты законов О содействии пострадавшим во время событий 1 - 2 марта 2008 года в Ереване, о внесении изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения”Об идентификации и содействии лицам, подвергшихся траффикингу и эксплуатации”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения“О государственной пошлине” и ряд других проектов.