Комитет по туризму принимает участие в заседании Всемирной организации туризма ООН

Председатель Комитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций РА, Сусанна Сафарян и заместитель председателя, Альфред Кочарян с 27 по 29 мая в Хорватии принимают участие в 64-м заседании Европейской региональной комиссии Всемирной организации туризма ООН (UNWTO) и в семинаре “Развитие, инновации и партнерство”.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, в ходе заседания была обсуждена программа деятельности UNWTO на 2019 - 2021 годы. Были отмечены те направления в сфере туризма, которые будут удостоены особого внимания со стороны организации: гастротуризм, энотуризм, сельский туризм и т.д.

В ходе 64-го заседания состоялись выборы руководителей комиссий, а также следующей страны, в которой будет проведено очередное заседание. Участников заседания и семинара приветствовал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Председатель Комитета по туризму, Сусанна Сафарян, установила необходимые договоренности с партнерами для установления двустороннего и многостороннего сотрудничества.