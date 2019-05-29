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Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета


Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду приняли решение о присвоении первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звания почетного председателя ВЕЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - написал Укибай на своей странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент России Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

 

 

 




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