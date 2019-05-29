Дни Армянской Культуры в Москве: 27 мая стартовала серия мероприятий Дни Армянской Культуры, организованная Общественной организацией “Armenian Assembly”

Общественная организация «Ассамблея Армян» при участии и поддержке Посольства Армении в России, а также Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви с 27 мая по 1 июня 2019 г. проводит Дни Aрмянской культуры в Москве.

Торжественное открытие Дней Армянской культуры в Москве ознаменовалось праздничным концертом в зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского - Юбилейным авторским вечером Тиграна Мансуряна, которому в этом году исполнилось 80 лет. Тигран Мансурян - известный армянский композитор, работающий в разных музыкальных жанрах, автор любимых музыкальных произведений для кинофильмов.

В концерте приняли участие камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина, Тульский государственный хор под руководством Александра Соловьева, вокальный ансамбль Questa musica, а также известные музыканты Сергей Полтавский (альт), Павел Домбровский (фортепиано), Мариам Аветисян (сопрано).

Среди почетных гостей праздничного концерта были члены Комитета Женских Инициатив Ассамблеи Армян: Ирина Почитаева, Елена Цатурова, Арминэ Казарян, членКомитета Инновационных технологий и Науки Сергей Азатян, предпринимательница из Ливана, владелица сети международных ресторанов «Майриг» Алин Камакян и приглашеные на мероприятие GOURMET FEST представители гастрономического сектора, а также участники Дней армянской культуры из Армении и других стран.

В рамках Дней армянской культуры в Москве запланированы следующие мероприятия:

28 мая 2019 года в 18.00 - заседание Совета Президиума Ассамблеи Армян. Участники заседания подведут итоги работы Ассамблеи Армян за 2018-2019 годы и обсудят планы и задачи на 2019-2020 год, а именно: развитие туристического портала Armenia Guide и единого портала Армянской Апостольской церкви, запуск крупного гастрономического проекта GOURMET FEST в Армении, открытие региональных образовательных центров и другие инициативы в сфере культуры, инновационных технологий, спорта.

28 мая в 19.00 - уникальный гастрономический вечер GOURMET FEST. Впервые, под руководством двух известных шеф-поваров ресторанов, обладающих звездами Мишлен, Карена Торосяна (ресторан Bazar, Брюссель, Бельгия) и Стефано Чиотти (ресторан Nostrano, Пезаро, Италия) в сотрудничестве с шефами ведущих ресторанов Армении (Chinar, The Club, Mayrig, Lavash) будет создано специальное меню, представляющее уникальный фьюжн армянской традиционной и высокой кухни, основанное на использовании армянских кулинарных традиций и техники европейской кухни.

29 мая 2019 года - встреча комитета Инновационных технологий и науки Ассамблеи Армян. Члены Комитета обсудят социально-предпринимательские и научные проекты, способствующие сохранению национальной самобытности и культуры, языка, укрепление общин и развития туризма в Армении. На встрече ведущие представители сферы IT и науки Сергей Асланян, Сергей Азатян, Эмин Антонян, Карен Мирзоян, Степан Читипаховян, Самвел Лазарян и Нобель Арустамян определят приоритетные для Ассамблеи Армян инициативы на 2019 - 2020 год.

30 мая в 18:00 - торжественное открытие реконструированного в честь 300 -летия рода Лазаревых Консульского отдела Посольства РА в РФ. На открытии Консульского отдела будут присутствовать Посол РА в РФ Вардан Тоганян, Консул РА в РФ Ара Мнацаканян, а также члены Ассамблеи Армян.

1 июня - закрытие Дней армянской культуры в Москве, показ мультфильмов армянских мультипликаторов по мотивам сказок О.Туманяна в Государственной Третьяковской галерее, организованный Посольством РА в РФ и приуроченный ко Дню защиты детей.

Ассамблея Армян и организаторы Дней армянской культуры в Москве надеются, что проводимые мероприятия станут площадкой для установления тесных связей представителей армянской диаспоры между собой, а также с успешными и уважаемыми людьми за пределами диаспоры, а равно будут способствовать повышению престижа Армении, сохранению её национальной идентичности, популяризации её многовековой культуры и древнего языка.

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Ассамблея Армян - общественная организация поддержки и реализации социально-предпринимательских проектов в сфере культуры, образования, туризм, инновационных технологий и науки в Армении и диаспоре.

За первый год активной деятельности Ассамблея Армян осуществила запуск и поддержку культурных, образовательных, религиозно-просветительских, туристических и иных проектов.