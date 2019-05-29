Следственный комитет восстановил часть ущерба, нанесенного государству компаниями, занимающимися техосмотром автомобилей

По факту злоупотреблений, допущенных компаниями, занимающимися техническим осмотром автомобилей, в производстве территориальных подразделений Следственного комитета РА продолжаются активные следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств и восстановления нанесенного государству ущерба. Всего из нанесенного государству ущерба было восстановлено 825 679 568 драмов. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как мы уже сообщали, ряд компаний, действующих в разных областях республики и административных районах столицы, на основании соответствующей лицензии, полученной от Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, проводили обязательные технические осмотры транспортных средств, в ходе которых были допущены злоупотребления, государству был причинен ущерб в особо крупных размерах.

По данному факту возбуждено 26 уголовных дел по пункту 1 части 3 статьи 178 УК Армении. В качестве обвиняемых привлечены 7 лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде.

Было прекращено 11 уголовных дел на основании восстановления ущерба, нанесенного государству. 1 уголовное дело было добавлено.

По факту злоупотреблений, допущенных компаниями, занимающимися техническим осмотром автомобилей, в производстве территориальных подразделений Следственного комитета РА продолжаются активные следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств и уточнения объемов нанесенного государству реального ущерба. По сегодняшний деньиз нанесенного государству ущерба было восстановлено 825 679 568 драмов.