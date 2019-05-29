Парламент Армении в повестку пленарных заседаний не включил проект закона ППА относительно пенсий

Национальное собрание РА голосованием не включило в повестку пленарных заседаний проект закона, выдвинутый партией “Просвещенная Армения”, получивший отрицательное заключение головной комиссии фракции. Проектом предлагается продлить срок доверенности на получение пенсии с 1 года до 15 лет.

Как передает Арменпресс, пакет законопроектов О внесении изменений в Закон РА “О государственных пенсиях” и О внесении дополнения в Гражданский кодекс РА представила депутат фракции Србуи Григорян.

“Проект предлагаемых изменений в законе направлен на защиту прав пенсионеров. Речь, в частности, идет о пенсионерах, имеющих проблемы с передвижением, а также выехавших за границу на длительный срок или на постоянное проживание. Проблема в том, что лица, которые на протяжении многих лет работали и платили налоги, в результате применения установленных норм, выезжая за границу, лишаются права на пенсию. С другой стороны, больной, прикованный к постели, чей 12-месячный срок получения пенсии по старости истекает, оказывается перед сложной проблемой, поскольку банки отказываются приходить на дом и брать подпись для предоставления новой карты”, - сказала Григорян.

Таким образом, фракция предлагала на уровне закона обеспечить право лиц на пенсию, исключив лишение этого права в случае выезда за границу или приобретения заболеванияпостельного режима. В частности, с предлагаемым регулированием срок доверенности будет продлен с 1 года до 15 лет. А посредством постановлений правительства может быть разрешен и порядок посещения постельных больных пенсионеров в течение 15 лет и в случае истечения этого срока. В отношении выехавших за границу пенсионеров предлагаемым проектом срок доверенностидействовал бы 15 лет, по истечении этого времени пенсионер мог бы подписать установленную законодательством РА новую доверенность в консульской или нотариальной службе, находящейся в стране своего проживания, и отправить ее на соответствующее утверждение в Армению, в орган, занимающийся выплатой пенсий.

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