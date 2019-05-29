ЕАЭС длястран-членов открывает новые возможности в бизнесе и экономике: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения, Никол Пашинян выступил наначавшемся в Нур-Султане заседании Высшего Евразийского экономического совета.

“Надо отметить, что Евразийский экономический союз все более развивается, открывая новые возможности для бизнеса и экономики наших стран”, - сказал Пашинян.

По его словам, расширяется также круг международных партнеров Евразийского экономического союза. “Скоро вступит в силу Договор о свободной торговле с Ираном, уже подписаны соглашения об обмене информацией с Китаем, Вьетнамом, идут интенсивные переговоры с Сингапуром, Египтом, Сербией. Я надеюсь, что эти переговоры приведут к конкретным результатам, открывая новые возможности для бизнеса и экономики наших стран”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул роль первого президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева в создании этого интеграционного проекта. “25 лет назад Нурсултан Абашевич предложил идею евразийской интеграции, и 5 лет назад она воплотилась в жизнь. Цель правительства Армении - работать над дальнейшим развитием Евразийского экономического союза, сделать его более эффективным и привлекательным для наших международных партнеров. Я уверен, что нашисегодняшние решения будут способствовать его развитию”, - подчеркнул Никол Пашинян.