Премьер-министр РА и президент Казахстана обсудили вопросы углубления экономического сотрудничества

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Республики Армения НиколомПашиняном. Как передает Арменпресс, ссылаясь на агентство “Казинформ”, в ходе встречи были обсуждены вопросы углубления двустороннего экономического сотрудничества.

“У наших стран есть много общего, казахские и армянские компании тесно сотрудничают в разных сферах. Необходимо придать этим связям дополнительный импульс, что укрепит торгово-экономическое взаимодействие”, - сказал президент Казахстана.

Премьер-министр Армении выразил уверенность в расширении армяно-казахского взаимодействия в сфере экономики. “Экономические связи между нашими странами укрепляются, товарооборот растет. Но в этом направлении у нас еще есть большой потенциал роста, который пока не используется. Наши структуры должны тесно сотрудничать, в том числе и в рамках ЕАЭС”,- сказал Никол Пашинян.