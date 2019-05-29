В Казахстане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

В столице Казахстана - Нур-Султане началось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.Обэтомсообщаетагентство“Казинформ”.

Заседание юбилейное.Исполняется 5 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и основания организации. Как передает Арменпресс, на заседании президент РФ, Владимир Путин предложил присудить первому президенту Казахстана, Нурсултану Назарбаеву звание Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

“Благодаря политической дальновидности, стратегическому видению Нурсултана Назарбаева стало возможным воплотить в реальность идею евразийской интеграции, которая впоследствии трансформировалась в экономический и геополитический ландшафт. Учитывая его исторический вклад в формирование Евразийского экономического союза, президент РФ Владимир Путин предложил Нурсултану Назарбаеву присвоить звание Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета”, - сказал на заседании президент Казахстана,Касим-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев от имени Казахстана поблагодарил президента РФ Владимира Путина за эту инициативу, а коллег - за единую поддержку.

В рамках повестки дня заседания будут обсуждены вопросы, касающиеся международной деятельности ЕАЭС в 2018, развитию сотрудничества с третьими странами в 2019 - 2020 годах, макроэкономической политики государств-членов Союза, реализации цифровой повестки ЕАЭС, шагов по обеспечению свободного перемещения товаров, услуг и ряд других вопросов.