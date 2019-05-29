Президент Грузии считает, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна положительно движется на пути к евроинтеграции, в этом ей ничего не помешает.
"На пути к Евросоюзу нас ничего не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые так же привлечет больше Европы в Грузию и покажет, что такое Грузия. Культурные маршруты, это очень интересный инструмент, чтобы показать туристам себя, европейцам и не только европейцам", - сказала Зурабишвили на мероприятии "Культурный маршрут – Грузия, Европа",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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