В Арцахе состоялось очередное заседание Исполкома Всемирного комитета Панармянских игр

В Арцахе 28 мая состоялось очередное заседание Исполкома Всемирного комитета Панармянских игр, которое вел председатель,ИшханЗакарян. Он посчитал символичным, что заседание в Степанакерте совпало с историческим днем - Днем Первой Республики.

“Посредством Панармянских игр мы, в первую очередь, выполняем миссию сохранения армянского этноса, и проведение заседания в Арцахе, в праздник Первой Республики, символизирует наше единство и волю, крепкую связь Армения –Арцах–Диаспора”, - сказал ИшханЗакарян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Всемирного комитета Панармянских игр, затем члены исполнительного комитета перешли к вопросам повестки. Акцент ставился на проведении Панармянских игр на очень высоком уровне, не упускалась ни одна мелочь.

Комитет решил установить крайний срок подачи заявок на участие в играх - 1 июля, чтобы была возможность уточнить число участников и должным образом подготовиться.

В повестке дня был также вопрос организаций, оказывающих большую поддержку играм, помогающих молодежи диаспоры посетить Армению, их историческую родину. Всемирный комитет Панармянских игр решил в знак благодарности, наградить медалями людей, внесших важный вклад.

На заседании говорилось также о некоторых изменениях в уставе, необходимость которых возникла со временем.

Открытие и стартПанармянскихигр впервые состоится в Арцахе.Ожидается около 4000 участников этого беспрецедентного мероприятия и около 8000 гостей.

Автобусы будут встречать прибывающих в аэропорту, затем ответственные лица будут сопровождать их в Арцах, в гостиницы.

Организаторы отметили, что НС РА также включено в работу, и ожидается визит депутатских делегаций из разных стран. 280 плакатов, начиная от Вардениса будут указывать, овсеармянских играх.

“ В день открытия Игр в Степанакерте пройдет лучший парад. Это также психологический сигнал о том, что Арцах - мирная, процветающая страна, становящееся государство. ЭтосвоеобразноепроявлениепризнаниянезависимостиАрцаха”, - сказалИшханЗакарян.

Исполнительный комитет обсудил множество других вопросов и подвел итоги заседания, обобщив организационные поручения.