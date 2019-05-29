Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Туск заявил, что Brexit стал для Евросоюза "вакциной от евроскептиков"


Кризис с выходом Великобритании из ЕС (Brexit) стал для Евросоюза "вакциной от евроскептицизма". Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам состоявшегося во вторник неформального саммита ЕС, который был посвящен обсуждению результатов выборов в Европарламент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и фейковой антиевропейской информации", - полагает Туск. Он также выразил предположение, что Евросоюз становится менее радикальным, поскольку "многие радикальные популистские партии начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование".

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации