Кризис с выходом Великобритании из ЕС (Brexit) стал для Евросоюза "вакциной от евроскептицизма". Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам состоявшегося во вторник неформального саммита ЕС, который был посвящен обсуждению результатов выборов в Европарламент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и фейковой антиевропейской информации", - полагает Туск. Он также выразил предположение, что Евросоюз становится менее радикальным, поскольку "многие радикальные популистские партии начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование".